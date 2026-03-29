Coupe du Monde : l’Équipe de France avertit sérieusement la concurrence

D’après Kylian Mbappé, on a de quoi "avoir le tournis" à la lecture de la dernière liste de Didier Deschamps. Aujourd’hui, l’équipe de France tire en effet parti d’un réservoir riche en talents, et bien des sélectionneurs aimeraient composer avec le même défi que Didier Deschamps au moment de composer leur équipe. Il va de soi qu’on ne gagne pas une Coupe du Monde uniquement sur la base des coups d’éclat - Deschamps sait d’ailleurs le rappeler quand il faut - mais le sélectionneur sait aussi à quel point avoir des joueurs d’exception créé de l’incertitude chez l’adversaire avant même le coup d’envoi d’une rencontre.

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Sur Téléfoot ce dimanche, le Bayonnais a ponctué son discours de termes liés à ce lexique, insistant sur l’effet de surprise qu’il voulait créer avec tous les profils dont il dispose : «il faut avoir une bonne efficacité et le bon équilibre (en jouant avec 4 joueurs offensifs). Je ne vais pas renoncer au fait d’être plus dangereux, on a la capacité de poser des difficultés supplémentaires à l’adversaire. Ce qu’on veut, c’est être moins prévisible et lisible», confiait-il à quelques heures de la rencontre amicale face à la Colombie, alors qu’il s’était permis de laisser Désiré Doué et Rayan Cherki sur le banc face au Brésil.

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Un groupe plus talentueux qu’en 2022 pour Mbappé

Si Deschamps devrait procéder à une large de revue d’effectif face aux Cafeteros, il est fort probable que ses meilleurs joueurs obtiennent du temps de jeu en seconde période, afin de parfaire leurs automatismes à moins de trois mois du Mondial. On pense évidemment à Mbappé, Dembélé ou encore Olise, trois des meilleurs joueurs du monde depuis la saison dernière. «Il y a une possibilité de vachement se projeter avec cette équipe», relevait Mbappé sur Téléfoot ce dimanche, qui voit d’ailleurs plus de talents dans cette équipe que dans le groupe France finaliste du Mondial en 2022.

«Il (le groupe) a plus de talent, plus de potentiel, mais est-ce qu’il est plus fort ? Les résultats le diront, mais il a plus de talent quand tu vois comment jouent les joueurs. Pour être considérée comme une équipe forte, il faut gagner et démontrer sur le terrain qu’on peut gagner ensemble. J’ai connu des équipes de France extrêmement talentueuses et on n’a pas gagné», ajoutait-il. Son coéquipier N’Golo Kanté, lui, se voulait également optimiste. «Si on y croit (à la victoire finale au Mondial) ? Bien sûr», confiait-il. Il faudra transformer l’essai.