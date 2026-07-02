PSG : la déclaration de Bradley Barcola sur son avenir
Partira ? Partira pas ? Ce n’est un secret pour personne, Bradley Barcola suscite de nombreux intérêts en Premier League. Liverpool, comme Arsenal qui envisagerait de faire une offre, apprécient grandement le profil de l’international tricolore dont le contrat avec Paris expirera en 2028. Questionné sur son avenir ce jeudi en conférence de presse, Barcola s’est montré évasif.
«Je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qu’il va se passer après, je ne sais pas», a indiqué l’ancien Lyonnais. Cette semaine, The Athletic révélait que le PSG valorisait son joueur à un prix encore supérieur à celui payé par Manchester City pour Elliot Anderson, à savoir 135 M€, hors bonus. Affaire à suivre.
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