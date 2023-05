Mercato : la folie des 9

Les buteurs les plus demandés

On commence par un trio qui met en émoi les cadors européens. Victor Osimhen et ses 23 buts en Serie A (meilleur buteur) ont déclenché les hostilités. Manchester United, Chelsea, le PSG et le Bayern Munich ont vite été annoncés sur les rangs. Mais le tarif réclamé par Naples a déjà refroidi le club allemand, tandis que le PSG n’est pas le favori aux yeux du buteur nigérian. Harry Kane, lui, défraye la chronique de l’autre côté de la Manche. Les médias anglais semblent convaincus que cet été sera le bon pour le capitaine des Spurs. Manchester United, le Bayern Munich et le PSG font partie des courtisans. Même chose pour Randal Kolo Muani, dont l’excellente saison avec l’Eintracht Francfort combinée avec ses apparitions convaincantes en Bleu l’a fait basculer dans un nouveau monde. Le prix réclamé par Francfort dépasse désormais les 100 M€.

D’autres buteurs, au prix plus abordable, sont également déjà très demandés sur le marché. On pense à l’attaquant canadien du LOSC Jonathan David, ou à Folarin Balogun, prêté par Arsenal à Reims. Le premier nommé va quitter le nord de la France cet été après 3 saisons. Le second ne sera pas retenu par les Gunners, qui comptent sur sa belle saison en Ligue 1 (20 buts) pour lui trouver preneur. L’OM est sur les rangs, comme nous vous l’avions révélé.

Les buteurs en situation d’échec

C’est un sacré casting qui rentre dans cette catégorie. Commençons par Romelu Lukaku, l’homme qui change d’avis plus vite que son ombre. Revenu la tête basse à l’Inter Milan, qu’il avait abandonné pour retenter sa chance à Chelsea, il n’a pas affiché la même réussite que lors de son premier passage. Résultat, le club italien ne va pas chercher à le retenir, tout comme Chelsea, qui a changé de propriétaire et d’envies. Autre joueur qui a, relativement, déçu malgré de grandes attentes, Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe n’a pas affiché la même réussite avec la Juve qu’avec la Fiorentina, et il est considéré par ses dirigeants comme une valeur marchande intéressante pour financer le mercato estival. Plusieurs clubs sont annoncés sur les rangs.

Pierre-Emerick Aubameyang a lui totalement échoué à Chelsea, où sa saison a ressemblé à un long calvaire. Aujourd’hui, il existe la rumeur d’un retour au FC Barcelone, pour jouer les doublures de Lewandowski. Mais il faudra que Chelsea le libère d’abord de sa dernière année de contrat. Enfin, mentionnons le cas Anthony Martial. Le Français de 27 ans peine toujours à enchaîner avec Manchester United. Si Erik ten Hag a fait part de sa volonté de le garder, il pourrait bien décider d’aller voir ailleurs pour trouver de la continuité.

Les buteurs en fin de contrat

Grosse vague de départs prévue cet été. Liverpool a officialisé la fin de l’aventure pour Roberto Firmino, arrivé en 2015. Agé de 31 ans, l’attaquant brésilien pourrait être un sacré renfort pour une écurie européenne à moins que l’Arabie Saoudite ne séduise le joueur. Alexis Sanchez attend de voir s’il va prolonger ou non avec l’Olympique de Marseille. Meilleur joueur olympien de la saison, il doit discuter avec la direction quant à son avenir, rien n’est encore fait.

Plusieurs attaquants français sont concernés par cette rubrique. On pense évidemment à Marcus Thuram, qui ne prolongera pas avec le Borussia Mönchengladbach, et qui jauge ses différentes possibilités. Un international français disponible pour 0 euro, cela n’arrive pas tous les étés. Moussa Dembélé quittera l’OL, où il n’était plus en odeur de sainteté, pour se relancer. Reste à savoir où. Enfin, Anthony Modeste va quitter le Borussia Dortmund, où il a dépanné durant l’absence de Sébastien Haller. A 35 ans, il garde la cote en Bundesliga.