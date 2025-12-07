Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Liga : Elche fait couler Girona

Par Valentin Feuillette
1 min.
Oriol Romeu sous le maillot de Girona @Maxppp
Elche 3-0 Girona

Elche a signé une victoire éclatante (3-0) contre Girona au Estadio Manuel Martínez Valero lors de la 15e journée de Liga. Sous la houlette d’Eder Sarabia, les locaux ont proposé un jeu solide en 3-5-2, combinant maîtrise du milieu et transitions rapides. Le premier but est intervenu à la 40e minute avec Germán Valera, qui a ouvert le score après un bon décalage dans la surface. Rapidement, Rafa Mir a doublé la mise dès la 51e minute, avant d’inscrire un doublé personnel à la 57e minute, scellant une victoire nette et sans contestation.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
9 Logo Elche Elche 19 15 +1 4 7 4 18 17
18 Logo Girona Girona 12 15 -16 2 6 7 13 29

Girona, entraîné par Míchel et aligné en 4-4-2, a souffert tout au long de la rencontre, incapable de contourner la solidité défensive d’Elche et manquant de solutions offensives malgré quelques tentatives de Bryan Gil et Vanat. Ce succès permet à Elche de remonter à la 9e place et de se relancer dans la course au milieu de tableau, tandis que Girona reste en 18e position, en pleine zone rouge et sous pression avant les prochaines échéances.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Elche
Girona

En savoir plus sur

Liga Liga
Elche Logo Elche
Girona Logo Girona
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier