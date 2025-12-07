Liga : Elche fait couler Girona

Elche a signé une victoire éclatante (3-0) contre Girona au Estadio Manuel Martínez Valero lors de la 15e journée de Liga. Sous la houlette d’Eder Sarabia, les locaux ont proposé un jeu solide en 3-5-2, combinant maîtrise du milieu et transitions rapides. Le premier but est intervenu à la 40e minute avec Germán Valera, qui a ouvert le score après un bon décalage dans la surface. Rapidement, Rafa Mir a doublé la mise dès la 51e minute, avant d’inscrire un doublé personnel à la 57e minute, scellant une victoire nette et sans contestation.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Elche 19 15 +1 4 7 4 18 17 18 Girona 12 15 -16 2 6 7 13 29

Girona, entraîné par Míchel et aligné en 4-4-2, a souffert tout au long de la rencontre, incapable de contourner la solidité défensive d’Elche et manquant de solutions offensives malgré quelques tentatives de Bryan Gil et Vanat. Ce succès permet à Elche de remonter à la 9e place et de se relancer dans la course au milieu de tableau, tandis que Girona reste en 18e position, en pleine zone rouge et sous pression avant les prochaines échéances.