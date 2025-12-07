Liga : Elche fait couler Girona
Elche a signé une victoire éclatante (3-0) contre Girona au Estadio Manuel Martínez Valero lors de la 15e journée de Liga. Sous la houlette d’Eder Sarabia, les locaux ont proposé un jeu solide en 3-5-2, combinant maîtrise du milieu et transitions rapides. Le premier but est intervenu à la 40e minute avec Germán Valera, qui a ouvert le score après un bon décalage dans la surface. Rapidement, Rafa Mir a doublé la mise dès la 51e minute, avant d’inscrire un doublé personnel à la 57e minute, scellant une victoire nette et sans contestation.
Classement live
Girona, entraîné par Míchel et aligné en 4-4-2, a souffert tout au long de la rencontre, incapable de contourner la solidité défensive d’Elche et manquant de solutions offensives malgré quelques tentatives de Bryan Gil et Vanat. Ce succès permet à Elche de remonter à la 9e place et de se relancer dans la course au milieu de tableau, tandis que Girona reste en 18e position, en pleine zone rouge et sous pression avant les prochaines échéances.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer