Mbappé, Neymar, Messi, Ramos : Mauricio Pochettino livre son avis

Ce sont deux dossiers qui obsèdent l'Espagne : que vont faire Kylian Mbappé et Neymar, tous deux en fin de contrat avec le PSG en juin 2022 ? Prolonger ou partir ? Le Real Madrid ou le FC Barcelone ? Dès lors, lorsqu'on a Mauricio Pochettino sous la main, comme c'était le cas de la Cadena Ser et de son émission El Larguero, on n'hésite pas à lui poser la question. « L'objectif est de garder les meilleurs joueurs. Le club veut gagner la Ligue des champions et la capacité de ce club est de garder Neymar et Kylian pour de nombreuses années », a prévenu l'entraîneur du PSG.

« Depuis trois mois, nous avons une très bonne relation. Les deux joueurs sont très engagés envers le club. Toute équipe veut les avoir dans leurs rangs. Je suis optimiste sur le fait qu'ils resteront », a-t-il poursuivi. Sur Mbappé, il a même donné son pronostic : « je pense qu'il jouera pour le PSG ». Même s'il sait que le forcing du Real Madrid fait planer la menace d'un départ. « Après avoir partagé trois mois de vestiaires avec Kylian, je me battrai de toutes mes forces pour qu'il reste avec nous ».

Pochettino attend la décision de Messi

Mais si le PSG est concerné par ces possibles gros départs, il reste une destination fréquemment citée pour les joueurs qui ont aussi l'occasion de quitter le Real Madrid ou le FC Barcelone. On pense bien sûr à Lionel Messi, compatriote de Pochettino. Un joueur qu'il a récemment croisé lors de la double confrontation en Ligue des Champions face au Barça. « Nous nous sommes dit bonjour et nous avons parlé à l'intérieur avec Jordi Alba, Neymar et Rafinha. Nous avons eu une bonne discussion », a d'abord lancé Pochettino avant de glisser : « je suis sûr qu’on saura bientôt ce qui se passe avec Messi. »

Enfin, il s'est montré plus discret sur le cas Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat, avec le Real Madrid, et dont la presse espagnole dit qu'il a de grandes chances de changer d'air. « Je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. Il y a beaucoup de rumeurs et le PSG travaille chaque année pour améliorer l'équipe. Il ne reste que peu de temps avant que tout commence à bouger. » Pas une confirmation de l'intérêt, mais pas un démenti non plus...