Amical : Toulouse s’incline lourdement face au Werder Brême

Les rencontres amicales de pré-saison des clubs européens se poursuivent en cette fin de mois de juillet. Et les équipes de Ligue 1 ne manquent pas à l’appel alors que Toulouse affrontait d’ailleurs le Werder Brême ce samedi. Malgré l’ouverture du score des Toulousains par l’intermédiaire de Bangré (15e, 1-0), les Allemands inversaient la tendance grâce à Schmidt juste avant la pause (36e, 1-1).

Au retour des vestiaires, Fullkrug donnait l’avantage à son équipe (50e, 2-1) tandis que Onaiwu égalisait à son tour pour le TéFéCé (57e, 2-2). Néanmoins, les Allemands reprenaient le contrôle du ballon et de la rencontre avec les doublées du buteur de la Mannschaft et celui de Kownacki (62e, 73e et 82e, 5-2). Après cette lourde défaite, Toulouse rencontrera Norwich pour son prochain match de préparation ce mardi.

