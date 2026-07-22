Mostafa Mohamed a fait son retour au FC Nantes

Enfin des nouvelles de Mostafa Mohamed. D’après les informations de Ouest-France, l’attaquant a fait son retour à la Jonelière ces dernières heures. Il a participé à une séance individuelle ce mercredi, en marge du groupe professionnel, qu’il ne devrait de toute façon pas rejoindre. Le reste de l’effectif est d’ailleurs en stage à La Baule cette semaine.

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L’Égyptien, absent depuis la reprise le 24 juin dernier, n’avait plus donné signe de vie à son club. Un courrier lui était quotidiennement adressé pour lui signifier qu’il ne sera pas payé. Il s’entraînera avec la réserve (National 3) en attendant de lui trouver une poste de sortie durant ce mercato. Problème, il n’y a pour le moment pas d’offre, alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat. Descendus en Ligue 2, les Canaris ne comptent plus sur lui.