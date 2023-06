Séville FC : Mendilibar prolonge d’un an !

Tout va très vite avec José Luis Mendilibar ces dernières semaines. Intronisé sur le banc du Séville FC le 21 mars dernier, le coach espagnol avait été recruté pour sauver une saison bien mal embarquée suite aux mandats ratés de Julen Lopetegui et Jorge Sampaoli. En seulement moins de trois mois, l’ancien milieu de terrain a réussi à maintenir les Blanquirrojos en Liga tout en parvenant à remporter l’Europa League, éliminant notamment Manchester United, la Juventus Turin et l’AS Roma dans son sillage. Une mission sauvetage plus que réussie en très peu de temps.

La suite après cette publicité

Alors qu’il était en fin de contrat d’ici quelques semaines, il semblait nécessaire que Mendilibar rempile sur le banc sévillan. C’est désormais chose faite avec l’officialisation de la prolongation jusqu’en juin 2024 du technicien de 62 ans comme annoncé par le club andalou ce mardi : «Le vice-président I du Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, a annoncé ce mardi dans Deportes Cope Sevilla la continuité, pour une saison, de José Luis Mendilibar sur le banc du Sevilla FC. L’entraîneur, arrivé au club le 21 mars avec la mission engagée de maintenir l’équipe en Liga Santander, a non seulement atteint son objectif avec une certaine facilité, mais a également réussi à vaincre deux éliminatoires de l’UEFA Europa League, contre Manchester, rien de moins. et la Juventus, pour finir par soulever la septième UEL du club il y a quelques jours à Budapest . En seulement deux mois et demi de carrière à Nervión, le bilan de l’entraîneur de Zaldivar est de huit victoires, six nuls et trois défaites.»

À lire

Ligue Europa : Jesús Navas élu meilleur joueur de la compétition