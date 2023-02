Cristiano Ronaldo influence encore Manchester United

La suite après cette publicité

De retour à Manchester United à l’été 2021, Cristiano Ronaldo (38 ans) est parti après 18 mois seulement. Sa relation avec Erik ten Hag et le club mancunien ont notamment poussé les différentes parties au divorce. Malgré tout, CR7, qui évolue à présent à Al Nassr, influence encore à sa façon les Red Devils.

En effet, The Sun révèle que les critiques du Portugais, notamment sur les infrastructures et sur le fait que le club n’a pas vraiment évolué, ont fait mouche. Le média anglais indique que les pensionnaires d’Old Trafford préparent cet été une sacrée refonte de leur centre d’entraînement de Carrington. Plusieurs millions vont être investis. Il y aura notamment un espace bien-être où ils pourront pratiquer le yoga comme l’avait notamment proposé Cristiano Ronaldo. Visiblement, ses conseils et ses critiques ont été pris au sérieux.

