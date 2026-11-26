Les débuts de Mauricio Pochettino sur le banc de Manchester United sont décidément mouvementés. Trois jours après avoir dénoncé l’expulsion de Leny Yoro lors de la lourde défaite face à Liverpool (0-4), le technicien argentin a de nouveau exprimé sa frustration à l’égard de l’arbitrage après le match nul concédé face au Sporting Portugal (2-2) en Ligue des champions. Au cours de cette rencontre, l’arbitre polonais Szymon Marciniak a accordé deux penalties aux Lisboètes, refusé deux buts aux Red Devils et expulsé Youri Tielemans. « Il est difficile de trouver un match dans lequel on est autant pénalisé. Nous avons été beaucoup pénalisés dans des actions décisives », a regretté Pochettino, dans des propos rapportés par le Daily Mail, avant d’ironiser sur ses débuts à la tête du club mancunien : « Je pense que c’est un bel accueil après sept jours ! Aujourd’hui, cela va faire une semaine que je suis en poste. »

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L’entraîneur argentin n’est d’ailleurs pas le seul à avoir vivement contesté les décisions de Szymon Marciniak. Ancien joueur de Manchester United, Ashley Young s’est montré virulent au micro de la BBC, estimant que les deux buts refusés aux Mancuniens auraient dû être accordés. « La manière dont il a pris ses décisions aujourd’hui n’est rien d’autre qu’une honte », a-t-il lâché. Également invité à commenter la rencontre sur TNT Sports, Owen Hargreaves a dénoncé le nombre impressionnant d’erreurs commises, selon lui, par l’arbitre polonais. De son côté, Mauricio Pochettino a tenu à défendre son gardien Senne Lammens, impliqué dans les deux buts encaissés malgré un penalty arrêté, estimant que sa ligne défensive aurait dû mieux le protéger.