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CAN

Revirement de situation pour la CAN 2027 !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Gianni Infantino Patrice Motsepe @Maxppp

Alors que Patrice Motsepe avait créé la surprise mercredi en confirmant, lors d’une conférence de presse, que la CAN 2027 passerait de 24 à 28 équipes, la Confédération africaine de football a finalement surpris son monde via un communiqué pour mettre les choses au clair. «Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN, on passera à 28 équipes», avait pourtant lancé Motsepe. Cette déclaration avait suscité de nombreuses réactions, d’autant que le président de la CAF évoquait une volonté d’élargir encore la compétition afin d’offrir davantage de places aux sélections africaines.

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Face à la confusion, la CAF a publié un communiqué officiel pour démentir cette information. « Clarification : Lors de la conférence de presse de mercredi, le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a confirmé que la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations 2027 réunira 24 équipes nationales. Les informations relayées par certains médias, qui suggèrent le contraire, sont inexactes. La CAN 2027 se jouera en juin-juillet 2027 et les éliminatoires débuteront en septembre/octobre 2026. » La compétition organisée conjointement par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie conservera donc finalement son format actuel à 24 équipes.

Pub. le - MAJ le
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