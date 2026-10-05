Équipe de France : la réaction à chaud de Michael Olise

Quatre buts lors de ses trois derniers matches. Michael Olise s’impose comme le joueur le plus décisif de l’ère Zinedine Zidane. Et lui qui s’exprime rarement face aux médias s’est présenté au micro de TF1. « Je pense qu’on a bien joué à la fin. La première mi-temps c’était difficile, contre les blocs bas c’est toujours difficile. On a continué et la fin c’était bien, donc on est content », a-t-il commencé par dire.

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Il a ensuite encensé le collectif et le coaching de Zidane. « Je pense que c’est le collectif aussi. Il ramène des idées, on les suit. On va continuer comme ça. » Avant d’évoquer son cas. « Je suis content toujours avec l’équipe de France, c’est un plaisir de jouer avec cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs de qualités. Je suis content de jouer ici ».