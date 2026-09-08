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Ligue des Champions

Real Madrid : Ibrahima Konaté sait pour qui il voterait au Ballon d’Or

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ibrahima Konaté @Maxppp

Ibrahima Konaté a découvert la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le Français était titulaire ce soir lors de la difficile victoire contre l’Inter au Bernabéu (2-1). Le défenseur a plutôt réussi ses débuts, lui qui a été interrogé par Canal+ sur le Ballon d’Or, et la candidature de Kylian Mbappé.

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« On n’en parle pas du tout du Ballon d’Or. On a juste parlé très rapidement des interviews des différents joueurs (après les conférences de presse, ndlr), assure l’ancien joueur de Liverpool, au lendemain des déclarations de l’attaquant sur le sujet. Bien sûr que je vote pour lui, en plus c’est mon coéquipier ici et en équipe de France. C’est ce que je lui souhaite. »

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