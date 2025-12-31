Menu Rechercher
La Juventus réfléchit à un retour de Federico Chiesa

Par Aurélien Léger-Moëc
Federico Chiesa, sous les couleurs de la Juventus. @Maxppp

Sous les ordres de Luciano Spalletti, la Vieille Dame retrouve une seconde jeunesse. Les résultats et le jeu s’améliorent, et les dirigeants sont prêts à faire un effort sur le mercato hivernal pour donner satisfaction au coach italien. Parmi les pistes évoquées par La Gazzetta dello Sport, on trouve Federico Chiesa. Une petite surprise puisque l’attaquant italien a déjà évolué à la Juve entre 2020 et 2024.

Barré à Liverpool, même s’il joue plus que la saison passée, l’international transalpin pourrait être intéressé par un retour en Serie A, dans l’optique de redevenir un membre important de la sélection italienne, qui devra passer par les barrages pour espérer participer à la Coupe du Monde 2026. Cependant, la blessure d’Alexander Isak pourrait inciter Liverpool à repousser les offres pour son joueur de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2028.

Pub. le - MAJ le
