MHSC - OM : la joie de Valentin Rongier

L’Olympique de Marseille peut avoir le sourire. Les hommes d’Igor Tudor se sont fait peur, mais sont repartis de Montpellier (2-1) avec les trois points de la victoire. Un quatrième succès de rang en Ligue 1 leur permettant de revenir à 4 points de la deuxième place du RC Lens. Valentin Rongier (28 ans) n’a pas caché sa satisfaction juste après le coup de sifflet final au micro de Prime Video.

« C’était super important de venir gagner ici, c’était l’objectif. On enchaîne bien. On savait qu’il ne fallait pas se reposer sur ce match contre Toulouse (6-1). On a mis beaucoup de sérieux aujourd’hui, on est content de nous, il faut continuer. Marseille a été sérieux et appliqué, ce n’était pas facile, surtout qu’on les relance en fin de match. Mais on a fait un bon travail ce soir, je pense que la victoire est méritée. »

