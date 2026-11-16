L’Allemagne refuse de toucher à un cheveu de Jürgen Klopp

L’Allemagne n’est que 3e de son groupe à l’aube du dernier match, face au leader, les Pays-Bas. Et elle pourrait bien rester à quai en cas de nouvelle contre-performance, qui la priverait des quarts de finale de la Ligue des Nations, une première pierre dans le jardin de Jürgen Klopp. Heureusement pour lui, l’opinion publique et les médias allemands n’ont que faire de cette compétition, bien ancrés dans la stratégie déployée par le nouveau sélectionneur tant attendu.

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D’abord, faire une large revue d’effectif, avec 44 joueurs lors du premier rassemblement, puis 24 lors de celui-ci. Cela n’a pas été une grande réussite lors de la première trêve, avec une humiliante défaite face à la Grèce à domicile (puis un partage des points lors du retour), qui place la Nationalmannschaft derrière son adversaire au classement. Surtout, on peine encore à distinguer la touche Klopp et le fameux « heavy metal football », qu’il souhaite instaurer en sélection.

Aucune pression médiatique

Les points positifs sont malgré tout un Florian Wirtz plus séduisant avec l’équipe nationale qu’en club et quelques bonnes surprises (les ailiers Gruda et Scherhant, le latéral Treu). Il a aussi dû composer sans plusieurs cadres lors du premier rassemblement, comme Havertz et Schlotterbeck. « Honnêtement, je ne vois aucun point négatif ni matière à critiquer Klopp pour le moment », nous explique Julian Jasch, journaliste pour Fussball Transfers. « Il est évidemment un peu tôt pour parler de son influence sur le style de jeu, mais sa communication est nettement meilleure que celle de Nagelsmann. Lors des premiers matchs, il a fait appel à 44 joueurs afin de donner une chance aux plus jeunes ; une approche qui a porté ses fruits, notamment pour Treu et Scherhant. »

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L’aisance de Jürgen Klopp devant les micros est établie, et les médias allemands se délectent de chaque conférence de presse, notamment la dernière en date où il tacle Infantino et a usé de l’ironie pour enlever toute forme de pression avant la rencontre décisive de l’Allemagne face aux Pays-Bas. Pendant que Klopp patine encore un peu sur le terrain, son rival du soir, Xavi, a lui collé 7-0 à la Grèce vendredi soir. « Franchement, c’était pas mal, hahaha, ce qu’ils ont fait », a lâché Klopp en riant, au moment d’évoquer son adversaire, en assurant vouloir lui jouer un mauvais tour. Mais l’essentiel est ailleurs. « Le travail que nous avons entrepris prime désormais sur tout le reste », a-t-il annoncé.