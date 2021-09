La lettre incendiaire envoyée par le PSG à Javier Tebas

Depuis que le Paris Saint-Germain a été racheté par QSI, Javier Tebas adore envoyer des piques aux Rouge-et-Bleu. Idem avec Manchester City. Comme à chaque fois, le dirigeant espagnol accuse ce qu’il appelle « le club-État » de ne pas respecter les règles du fair-play financier. Et cet été, Tebas a de nouveau sorti la sulfateuse.

Visiblement très remonté après l’arrivée massive de stars internationales (Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi) du côté de la porte d’Auteuil et le refus du PSG de vendre Kylian Mbappé au Real Madrid pour 180-200 M€ (alors qu’il ne reste plus qu’un an de contrat au joueur), l’Ibère s’est encore lâché. Mais cette fois, la réponse a été cinglante. Ou plutôt, les réponses.

Le PSG se paie Tebas et LaLiga

En effet, la LFP a publié un communiqué pour demander publiquement à Tebas d’arrêter son cirque médiatique vis-à-vis du PSG. Mais le PSG ne s’est pas contenté de la prise de position de la Ligue. Les Franciliens ont également envoyé une lettre assez offensive au dirigeant de LaLiga. Un courrier dont des extraits ont été publiés par RMC Sport. Et ça déménage.

« Cher Monsieur Tebas, vous vous permettez d’attaquer publiquement le championnat de France, notre club, nos joueurs – et des joueurs d’autres formations – mais aussi les amoureux du football français, en faisant sans cesse des remarques insultantes et diffamatoires insinuant que nous ne respectons pas les règles économiques qui régissent le football, et d’autres sorties non fondées. (…) Il est de notoriété publique que certains clubs espagnols et que votre Ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de la manière dont le football espagnol a été financé au cours de la dernière décennie – y compris par l'État », peut-on lire, avant que le PSG déclare regretter les attaques personnelles de Tebas aux joueurs «juste parce qu’ils ont décidé de quitter votre championnat». Nous ne sommes qu’au mois de septembre, mais Javier Tebas a été rhabillé pour l’hiver.