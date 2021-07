L'Inter Milan confirme l'arrivée imminente d'Achraf Hakimi au PSG

La suite après cette publicité

C'est le grand jour. Sauf retournement de situation, Achraf Hakimi va devenir aujourd'hui un joueur du Paris Saint-Germain. Et ce, pour les cinq prochaines saisons. Un transfert qui va faire les affaires de l'Inter Milan financièrement, puisque l'opération est comprise entre 60 et 70 millions d'euros. Mais sportivement, les Lombards perdent gros. Interrogé par Sky Italia hier, Beppe Marotta, directeur sportif de l'Inter, a fait le point.

«Hakimi-Psg ? Nous sommes dans une phase finale, proche de la ligne d'arrivée. Il y a des formalités à mettre en place mais c'est la norme pour les opérations à l'étranger. Je pense qu'en un jour on peut arriver à la conclusion. C'est un transfert douloureux pour nous, mais en tant que dirigeant je dois garantir la santé du club dans une période difficile pour le monde du football en général. Une fois l'opération Hakimi terminée, cela nous permettra d'avoir un peu de répit et nous espérons vraiment que nous n'aurons plus besoin de vendre d'autres gros joueurs, car nous voulons conserver la majeure partie de l'effectif qui a remporté le scudetto». La page Hakimi est pratiquement tournée en Lombardie.