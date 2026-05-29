Liverpool : la presse anglaise annonce le départ d’Ibrahima Konaté

Dans un mois, plusieurs joueurs seront libres de tout contrat. Et on peut dire qu’il y aura des affaires à saisir ici et là puisque les clubs ne payeront pas d’indemnités de transfert. Mais il y aura certainement des primes à la signature, parfois très conséquentes. Robert Lewandowski, Bernardo Silva, David Alaba, Dani Carvajal ou encore Yann Sommer seront dans cette situation. C’est aussi le cas d’Ibrahima Konaté. Le Français sera libre à compter du 1er juillet prochain.

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Ce qui le place dans une position idéale pour négocier avec les clubs de son choix ou renégocier un nouveau bail avec Liverpool. Car ces derniers mois, les pensionnaires d’Anfield ont tenté de blinder le Frenchy arrivé en 2021 en provenance de Leipzig en Allemagne. À l’époque, les Reds avaient déboursé un peu plus de 40 M€. Cinq ans plus tard, ils espéraient le convaincre de poursuivre l’aventure avec eux.

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Konaté va quitter Liverpool

Mais depuis quelques mois, l’international tricolore de 27 ans semblait s’éloigner malgré une proposition de prolongation sur la table. Longtemps annoncé proche du Real Madrid, il était resté à quai, lui qui a aussi été associé au Bayern Munich ces derniers mois. Depuis hier soir, la presse sportive anglaise annonce qu’il va s’en aller une fois son contrat terminé à Liverpool. Sky Sports a été le premier à dégainer en annonçant son départ à l’issue de la saison.

Ce matin, plusieurs médias confirment, dont le Daily Mail. Après 183 matches et un titre en Premier League, une FA Cup et deux Carabao Cups, Konaté va changer d’air cet été. Concernant sa future destination, le DM indique que sa destination la plus probable est…le Paris Saint-Germain. Un club auquel le natif de Paris a déjà été lié dans un passé récent.