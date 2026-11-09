Atlético : la soirée catastrophique de Julian Alvarez

Le feuilleton a duré tout l’été et n’a pas eu l’épilogue souhaité par le joueur, très touché voire abattu par la situation. Les semaines ont passé et Julian Alvarez a digéré son immense déception de ne pas avoir rejoint le FC Barcelone durant le mercato. Pour avoir ouvertement déclaré son envie de départ, il a été puni par ses propres supporters, qui n’ont pas manqué de le huer en début de saison. Jusqu’à ce que les choses reviennent peu à peu à la normale.

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Mais forcément, la réception des Blaugrana dimanche soir avait une portée symbolique pour l’attaquant argentin de 26 ans, titularisé par son coach Diego Simeone. Et le match aurait pu idéalement commencer s’il s’était montré plus inspiré dès la 5e minute. Lancé face à Joan Garcia, il choisissait de le contourner et se retrouvait finalement sans angle de tir, provoquant une première réaction de dépit de la part de ses supporters. La première période, en faveur de l’Atlético, lui laissait deux opportunités de tir mais c’est en seconde période qu’il ratait un deuxième face-à-face, avec un lob non cadré. S’il a été décisif sur le but de Giuliano Simeone, il pouvait s’en vouloir de ses deux occasions manquées, qui auraient pu offrir la victoire aux siens, relégués désormais à la 3e place de Liga.

Retour en enfer

Forcément, la presse espagnole avait les yeux braqués sur lui dimanche soir, et elle n’est pas tendre avec l’Araignée. « Julian retourne en enfer », écrit ainsi Marca. « Julián était complètement abattu par cette soirée, alors que tout semblait jouer en sa faveur pour qu’on lui pardonne presque entièrement son rêve estival avec cette même équipe », note AS de son côté. Son entraîneur l’a défendu après la rencontre.

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« Il a joué un match important, il a été impliqué dans trois autres actions en plus de sa passe décisive pour Giuliano. Et le centre pour Baena était aussi de lui. On voulait tous ce but, mais on va attendre car c’est un grand joueur et pour atteindre nos objectifs, on a besoin du meilleur Julián, sinon on n’y arrivera pas », a expliqué Diego Simeone, comme une confirmation que tout n’est pas encore rentré dans l’ordre pour son joueur, sifflé par une partie du public après son deuxième raté.