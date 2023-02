Barça : Jordi Alba regrette Lionel Messi

La suite après cette publicité

Alba pour Messi. Messi pour Alba. En 10 ans sous le maillot du FC Barcelone, ce duo a martyrisé les défenses de Liga et toute l’Europe. Alors depuis le départ de la Pulga en août 2021, le latéral gauche espagnol est orphelin de son meilleur partenaire de jeu sur le terrain. Dans des propos recueillis par Sport, le champion d’Europe 2012 est revenu sur la relation particulière qu’il entretenait avec le génie argentin.

« Nous nous sommes parfaitement compris. (…) C’était de plus en plus difficile parce que tous les adversaires nous connaissaient déjà, mais il arrivait de la deuxième ligne et parfois il trouvait d’autres coéquipiers qui étaient plus démarqués. Nous avons formé un très bon duo. Avec lui, tout était plus facile… Presque toutes mes passes décisives sont pour lui, je me souviens que la première était à El Sadar. Dans tous les aspects du jeu, il est le meilleur ».

