Nice - PSG : la réaction de Gianluigi Donnarumma après son match XXL

Le héros parisien ce soir, c’était bien lui. Sur sa ligne comme dans les airs, il a tout simplement maintenu le PSG à flot avec un total de neuf arrêts et a été nommé homme de la rencontre par notre rédaction. Un match de haut niveau, qui permet au Paris Saint-Germain de renouer avec le succès après deux défaites consécutives contre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, au Parc des Princes. Après la rencontre, le portier italien s’est montré satisfait de son match.

«Je suis très content de moi, mais c’est plus important la victoire de l’équipe. Je suis toujours là pour chercher à m’améliorer à l’entraînement et faire tout le possible pour aider. La tête est plus légère, mais il y aura un grand match contre le RC Lens, samedi prochain. Nous avons six points de plus, mais il faudra gagner. Nous avions besoin de cette victoire pour l’état d’esprit, j’ai vu une grande agressivité de la part de l’équipe. Le coach est tranquille, il est content de la victoire», a-t-il expliqué, sur Canal +.

