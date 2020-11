Ligue des Nations : la Belgique domine l'Angleterre, l'Italie assure contre la Pologne

Pour le compte de cette 5e journée de Ligue des Nations, deux belles affiches étaient au programme ce dimanche soir. La Belgique, première de son groupe, recevait l’Angleterre au King Power at Den Dreef Stadion de Louvain. Une rencontre de gala entre deux des quatre derniers finalistes de la dernière Coupe du Monde qui comptaient sur ce match pour prendre la tête du groupe 2. En cas de victoire, les Diables Rouges s’assuraient cette dernière, à l’inverse des Anglais qui pouvaient leur chiper en s’imposant ce soir.

Dès l’entame de match, les deux équipes montraient de l’envie. Si Harry Kane s’essayait rapidement de loin, sans réussite (2e), Tielemans voyait lui sa frappe faire mouche dès la 10e minute après un bon service de Lukaku. Les Anglais ne manquaient pas de réagir et l’attaquant de l’Inter mettait deux minutes plus tard son costume de sauveur en repoussant sur sa ligne une sublime tête de Kane, comme à son habitude très en vue. En réussite, les joueurs de Roberto Martinez bénéficiaient d’un coup-franc très dangereux, alors que Rice semblait toucher le ballon. Un cadeau pour l’attaquant napolitain Dries Mertens qui déposait magnifiquement le cuir au fond des filets, laissant Pickford impuissant (24e).

Le bijou de Dries Mertens

Les Three Lions se créaient par la suite quelques bonnes opportunités, néanmoins insuffisantes pour tromper la vigilance de Courtois. Les hommes de Gary Southgate revenaient avec de bonnes intentions et Jack Grealish récoltait rapidement deux coups-francs dangereux. Deux belles opportunités de revenir à la marque toutefois gâchées à tour de rôle par Mount (52e) puis Trippier (55e). Le sélectionneur anglais faisait entrer Calvert-Lewin et Sancho, mais rien n'y faisait. Si les Anglais ont mis beaucoup d'envie ce soir, la réussite n'était elle pas présente. Lukaku était même très proche de corser l'addition mais Pickford repoussait cette fois-ci le cuir (77e). Les Diables Rouges finissaient par s'imposer 2-0 et s'assurer la première place du Groupe 2, toutefois pas encore qualificative pour le Final Four après la victoire du Danemark face à l'Islande dans les arrêts de jeu.

Dans l’autre belle affiche de la soirée, l’Italie accueillait la Pologne dans un match ô combien important pour la Squadra Azzurra, dans l’obligation de l’emporter pour ne pas être décrochée par son adversaire du soir et ainsi prendre la tête du Groupe 1 devant les Pays-Bas. Chose que les hommes de Roberto Mancini ne manquaient pas de faire. Si Insigne voyait son but refusé pour une position de hors-jeu peu avant la demi-heure de jeu, Jorginho se muait lui comme il sait si bien le faire en tireur de penalty et ouvrait le score sans trembler après cette faute de Krychowiak dans la surface (27e). Hormis une opportunité de Belotti sans réussite (35e), les deux équipes rentraient aux vestiaires au terme d’une première période pauvre en réelles occasions.

Malgré ce but de retard, les Polonais ne semblaient pas capables de faire de différence ce soir, face à des Italiens bien regroupés. Si les joueurs de la Squadra Azzura se créaient eux quelques chances de doubler la mise, le manque de réussite et de conviction devant le but se faisait clairement ressentir. À un quart d'heure du coup de sifflet final, ces derniers auraient pu obtenir un penalty après une main de Jan Bednarek, mais l'arbitre ne bronchait pas (73e). L'exclusion de Goralski quelques minutes après n'arrangeait pas les affaires des Polonais qui concédaient un nouveau but par l'intermédiaire de Berardi (84e) et s'inclinaient logiquement ce soir au Mapei Stadium (2-0). Les Italiens prennent quant à eux la tête du Groupe 1.

Les résultats de la 5e journée de Ligue des Nations