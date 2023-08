OL, Maxence Caqueret : « on est nuls, tout simplement »

La suite après cette publicité

Au micro de Prime Video après la claque reçue à domicile contre Montpellier (1-4), le milieu de terrain français Maxence Caqueret a livré une réaction franche sur le niveau des siens face à leur public, estimant qu’ils devraient montrer un meilleur visage lors des prochaines échéances pour réaliser une saison à la hauteur de leurs ambitions.

«On a un visage méconnaissable. On est nuls, tout simplement. On a été nuls. Que ce soit offensivement, défensivement. On prend encore quatre buts, c’est énorme. Il va falloir vite se réveiller et se remettre au boulot car si on reste comme ça, on ira pas très loin», a déclaré l’international Espoirs tricolore aux 22 sélections (3 buts).