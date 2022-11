Quand Cristiano Ronaldo envisageait d'arrêter le football

C'est une histoire qui remonte à sa jeunesse, alors qu'il évoluait encore au Sporting Portugal. Cristiano Ronaldo, alors au centre de formation du club lisboète, aurait été victime de harcèlement, comme le relate l'ouvrage à paraitre Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game. Une situation tellement pesante pour l'adolescent qu'il aurait même pensé à mettre un terme à sa carrière avant même que celle-ci ne démarre.

La suite après cette publicité

Moqueries sur son accent, éloignement avec ses proches : Cristiano Ronaldo aurait vécu un véritable enfer durant les premières années de sa formation avec les Lions. Mais son dévouement et sa force de caractère aidant, le Lusitanien, aujourd'hui devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, a préféré s'accrocher à son rêve. Un choix payant quand on voit la légende qu'il est devenu avec les années.