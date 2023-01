La Belgique a choisi son nouveau sélectionneur !

La suite après cette publicité

Le suspens touche à sa fin. Vacant depuis le départ de Roberto Martinez juste après l’élimination des Diables Rouges au Mondial 2022, le poste de sélectionneur de la Belgique a enfin trouvé preneur.

Selon la Dernière Heure et l’ensemble des médias du plat pays, il s’agit de l’Allemand Domenico Tedesco. Libre de tout contrat après son limogeage du RB Leipzig en septembre 2022, le technicien de 37 ans a fait ses gammes à Schalke 04, au Spartak Moscou et donc à Leipzig. Il va devenir le plus jeune sélectionneur belge de l’histoire. Il a été préféré à Peter Bosz.

