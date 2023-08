Harry Kane hésite finalement à rejoindre le Bayern Munich

La suite après cette publicité

C’est un dossier qui va dans tous les sens. Depuis de longues semaines maintenant, le Bayern Munich négocie avec Tottenham pour Harry Kane. Le buteur anglais était même emballé à l’idée de rejoindre la Bundesliga et Thomas Tuchel. Mais les Bavarois devaient se mettre d’accord avec la direction des Spurs qui a refusé les trois premières offres allemandes.

Finalement, ce jeudi, Tottenham a fini par céder, ou du moins, a fini par avoir une offre satisfaisante. La dernière offre de 110 millions d’euros environ a été acceptée par les Spurs. Et on s’attendait alors à voir ce dossier rapidement se boucler. Sauf que visiblement, Harry Kane, qui était pourtant chaud à l’idée de quitter l’Angleterre cet été, hésite finalement. Selon les informations de la presse anglaise, confirmées par la presse allemande, le buteur de 30 ans réfléchit encore et rien ne dit qu’il acceptera l’offre du Bayern Munich, qui a pourtant doublé son salaire.