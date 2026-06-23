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Lazio : Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur

Par Samuel Zemour
1 min.
Gennaro Gattuso @Maxppp

Quelques mois après avoir quitté son poste de sélectionneur de l’Italie à la suite du fiasco contre la Bosnie en barrages de la Coupe du Monde 2026, Gennaro Gattuso a retrouvé un banc. La Lazio a officialisé ce mardi la nomination de l’ancien milieu de terrain au poste d’entraîneur principal de son équipe première, à la place de Maurizio Sarri.

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Dans un communiqué, le club romain s’est félicité de l’arrivée du technicien de 48 ans. « La Lazio accueille avec satisfaction le nouvel entraîneur, convaincu que son expérience, son professionnalisme et sa détermination contribueront à la réalisation des objectifs sportifs du Club. »

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