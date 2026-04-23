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Espagne : Lamine Yamal est attendu à son prime

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal avec le FC Barcelone @Maxppp

Bonnes et mauvaises nouvelles pour Lamine Yamal. Suite à sa blessure contre le Celta mercredi soir, il ne rejouera plus avec le FC Barcelone cette saison. Le verdict est tombé : il souffre d’une blessure au biceps fémoral de sa jambe gauche, officialisée ce jeudi par les Blaugranas. En revanche, il sera bien là pour le Mondial, alors que beaucoup craignaient qu’il ne puisse pas être du voyage avec la Roja.

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Comme l’indique Sport, Luis de la Fuente attend bien Lamine Yamal à son prime pour cette Coupe du Monde. Le sélectionneur ibérique et la Fédération ont sûrement été soulagés par les examens médicaux de la journée, et ils sont convaincus que le Barcelonais sera à son top niveau pour le premier match, contre le Cap-Vert le 15 juin.

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