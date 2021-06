Euro : Harry Kane nourrit de folles ambitions pour l'Angleterre

La suite après cette publicité

À 27 ans, Harry Kane sort d'une saison XXL. L'enfant de Londres devenu capitaine de la sélection des Three Lions s'est mué d'un simple buteur en un joueur bien plus complet. Cerveau de son équipe, sorte de meneur reculé et redoutable dans la finition, l'Hurricane a souvent porté son club de Tottenham Hotspur. Dans les chiffres, c'est 49 apparitions toutes compétitions confondues, 33 buts et 17 passes décisives. Mais sur le rectangle vert, l'impression est encore plus frappante : Kane est passé dans la dimension des joueurs de classe mondiale.

Aussi, alors que la génération dorée précédente de l'Angleterre, celle des Wayne Rooney, Frank Lampard et Steven Gerrard, a souvent manqué la marche au moment de concrétiser le talent de son groupe en résultats au niveau international, la sienne sort d'une demi-finale simplement perdue 2-1 face à la Croatie en 2018. Une façon de conjurer le sort. Le buteur explique, dans les colonnes du Times : « j'ai l'impression que nous sommes dans une meilleure situation maintenant qu'à l'époque, simplement grâce à la confiance et à l'expérience. Avant la Russie, nous sortions d'un mauvais tournoi (l'Euro 2016, NDLR) et il y avait beaucoup de tristesse. J'ai l'impression que nous avons aidé à renouer avec les fans et même avec les médias après ce tournoi.»

«C'est excitant d'avoir cette responsabilité de gagner»

Kane soulève ensuite un autre point : « il y a de jeunes joueurs qui sont entrés dans l'équipe, qui évoluent au plus haut niveau en Premier League et en Champions League.» Ce n'est peut-être pas anodin si en trois ans, deux finales de C1 (2019, 2021) ont réuni deux formations anglaises et quatre différentes (Liverpool, Tottenham, Chelsea et Manchester City) ? Le talent est partout, sous toutes ses formes, sauf peut-être au poste de gardien et en défense centrale. Coucou Mason Mount (22 ans) et Phil Foden (21 ans). D'un groupe de qualité, l'Angleterre est désormais passée à une liste étoffée avec de la matière à tous les étages. Kane poursuit : « le manager a un vrai mal de tête sur qui il va choisir. Lorsque vous avez quelqu'un en compétition pour votre place sur le terrain, cela vous oblige à vous entraîner plus fort, à jouer plus fort et cela fait ressortir le meilleur de vous-même. (...) C'est comme ça qu'on va gagner un tournoi, pas seulement à 11 ou 15 joueurs, mais avec une équipe de 26 joueurs. Cela permet de garder tout le monde ensemble, frais et compétitif sur le terrain d'entraînement.»

Car c'est ça que Kane ne cache pas, il voit son équipe comme un favori au titre final. « Nous sommes un peu plus complets en termes d'expérience, de jeunesse, de forme physique, de faim, énumère-t-il. Nous allons probablement au tournoi comme l'un des favoris, nous allons donc devoir gérer cela parce qu'en Russie, nous étions loin d'être les favoris. C'est excitant d'avoir cette responsabilité et cette chance d'essayer de gagner un tournoi majeur avec l'Angleterre. » Êtes-vous prêt pour l'ouragan ?