Endrick est aux anges après sa grande première réussie avec l’OL !

C’est assurément l’un des transferts les plus excitants de cet hiver dans le monde du football. Barré par la concurrence au Real Madrid, Endrick a décidé de rejoindre l’OL pour les six derniers mois de la saison. Un pari qui semble gagnant pour toutes les parties dans le dossier et qui a permis de sécuriser le recrutement du Brésilien rapidement. Arrivé il y a à peu près dix jours en Rhône-et-Saône, le Brésilien était titularisé pour la première fois ce dimanche soir à Lille, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Les Gones avaient un match important à gérer et une qualification à aller chercher dans le Nord. Et après une sacrée bataille avec des Dogues mordants, Lyon a réussi à se hisser en 8es de finale.

Une affiche dans laquelle a particulièrement brillé la nouvelle recrue lyonnaise. Titularisé dans un rôle de faux-neuf qui lui permet d’aller là où il veut, Endrick a profité de cette liberté pour faire beaucoup de différences. Proche de marquer dès la 5e minute de jeu après une lourde frappe du gauche qui a touché le poteau, le joueur prêté par le Real a finalement débloqué son compteur avant la mi-temps. Après une remise de classe mondiale de Tolisso, Endrick a remis l’OL devant au score d’une belle demi-volée du gauche. Au-delà de son but, l’attaquant de 19 ans a montré une personnalité et une assurance technique qui changent tout à Lyon. Déjà connecté à ses coéquipiers et très puissant dans les duels, Endrick a été un relais providentiel pour ses coéquipiers.

Endrick est aux anges après ses débuts à Lyon

Moins précis techniquement et de plus en plus émoussé au fil des minutes, le Brésilien va encore devoir gommer certaines imperfections dans son jeu et moins privilégier la frappe dans certaines situations. En tout cas, tout ce qu’il a montré dans la détermination et la qualité technique est très prometteur pour la suite. Après la rencontre, l’intéressé est revenu sur ses premiers jours parfaits à Lyon : « je suis très heureux, c’était mon premier match. Le plus important était cette qualification. C’était un match difficile, on savait que c’était un adversaire coriace. Je remercie Dieu pour les opportunités d’avoir pu marquer. Je suis très heureux d’être de retour sur le terrain et de retrouver le sourire. C’est très bien, bien mieux que ce que j’imaginais. Je peux plaisanter avec toute l’équipe, je me suis bien rapproché de tout le monde, je parle espagnol et anglais. Je me sens comme à la maison, je suis très heureux, je remercie le staff, c’est vraiment bien, je remercie tout le monde. »

Interrogé sur son souhait de venir dans le Rhône pour ses six mois de prêt, Endrick a encore expliqué qu’il souhaitait faire de grandes choses à Lyon et sent qu’il est en mesure de briller dans les conditions qu’il va trouver à Lyon : « le style de jeu ? Il me plait énormément. Ça me rappelle le style de Palmeiras quand je jouais en faux neuf, j’aime aider l’équipe défensivement et offensivement. Je suis très libre. Je veux jouer peu importe le poste, je l’ai dit au coach. Je veux aider en jouant de la meilleure manière possible. Je veux aider l’équipe, j’espère le faire encore plus à l’avenir. Je pense que je l’ai fait ce soir. Objectifs ? Non. Je veux gagner et vaincre, les buts viendront. Le plus important, l’équipe doit gagner. Je souhaite aider l’équipe à tous les étages. Je veux contribuer de n’importe quelle manière. On veut tout gagner. »

De son côté, Paulo Fonseca n’a pas hésité à dire du bien de son nouveau buteur après la rencontre : « après une semaine avec nous, ça n’était pas facile, mais je pense que ça a été très positif, il a marqué, c’est important. Je pense qu’avec le temps, il va s’améliorer physiquement, il va mieux comprendre les intentions de l’équipe. Mais c’est très positif pour un joueur qui ne jouait pas beaucoup. Il est très explosif, très rapide, il est fort en un-contre-un. » Tout se passe pour le mieux pour Endrick à Lyon !