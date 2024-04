Zinédine Zidane doit-il rejoindre le Bayern Munich ?

C’est l’information de ces dernières semaines en Allemagne. Avec le départ acté déjà de Thomas Tuchel, le Bayern Munich est à la recherche d’un nouvel entraîneur la saison prochaine. Et dans les noms évoqués pour prendre la succession de l’ancien coach du PSG, on évoque de plus en plus celui de Zinédine Zidane. Libre depuis 3 saisons maintenant, ZZ est dans les petits papiers du club bavarois. La presse espagnole, qui avait déjà annoncé que le Bayern Munich avait décidé d’en faire sa priorité, révèle désormais qu’il se rapproche grandement. Surtout après la prolongation de Julian Nagelsmann en tant que sélectionneur de l’Allemagne qui réduit les choix. Car après une saison marquée par une élimination en Coupe d’Allemagne par une D3 et la perte de la Bundesliga au profit du Bayer Leverkusen, le Bayern Munich veut retrouver de sa superbe. Quoi de mieux donc que de miser sur un grand nom du football européen pour se reconstruire. Mais depuis ces rumeurs, les avis divergent. Zinédine Zidane doit-il accepter de rejoindre le Bayern Munich ?

OUI

Cela fait trois ans que Zinédine Zidane a quitté le banc du Real Madrid. Depuis, il attend l’équipe de France. Mais l’actuel sélectionneur des Bleus ne semble pas pressé de laisser sa place et a même prolongé jusqu’en 2026. Difficile d’attendre aussi longtemps pour ZZ qui ne pouvait par rêver mieux qu’un projet comme le Bayern Munich pour faire son grand retour. Surtout que les entraîneurs capables d’avoir un club comme le Bayern après trois ans d’inactivité se comptent sur les doigts d’une main. Comme nous vous le révélions, s’il venait à arriver, Zidane fera l’unanimité dans son vestiaire. Plusieurs joueurs de l’effectif se sont montrés très heureux à l’idée d’être entraîné par la légende du Real Madrid. En rejoignant le Bayern Munich, il rejoint aussi un club qui est capable de gagner des grands titres rapidement, à savoir la C1 et la Bundesliga puisque même malade, le Bayern reste une équipe capable de terrasser n’importe qui. Là-bas, il aura également de grandes responsabilités et une grande liberté au niveau du recrutement et il pourra ainsi construire son effectif selon ses volontés. Un effectif déjà composé d’excellents joueurs et de stars qu’il saura gérer comme il l’a prouvé au Real Madrid. Surtout, la direction bavaroise pourra se montrer active sur le marché des transferts avec des finances bien gérées et une volonté de se renforcer.

Ce challenge a tout de la bonne idée pour Zidane qui ne prend pas trop de risque. Après la saison complètement manquée de Thomas Tuchel, il sera difficile de faire pire et l’hégémonie du club en Bundesliga (11 titres de Champion d’Allemagne de suite avant cette saison) prouve que cette saison est une anomalie qu’il ne sera pas difficile de corriger. Surtout avec autant de bons joueurs dans ses rangs. En attendant potentiellement l’équipe de France en 2026, ZZ peut donc passer deux belles saisons en Allemagne et vivre des émotions fortes, ce qu’il recherche. Le Bayern Munich, grâce à son institution, semble cocher toutes les cases pour permettre à Zinédine Zidane de travailler dans des bonnes conditions. Enfin, en bonus, le lien fort entre ZZ et Adidas, son sponsor emblématique qui détient aussi des parts du Bayern Munich, peut faciliter les négociations. C’est donc le choix parfait pour revenir sur la scène européenne et s’assurer d’être ambitieux rapidement.

NON

Trois ans sans entraîner, c’est long et encore plus lorsque l’on veut reprendre les rênes d’un géant européen qui doit être en constante évolution avec une génération assez différente. Au Bayern Munich, il faut avoir les épaules solides, surtout en ce moment tant le club est une véritable broyeuse à coach. Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel se sont succédés en l’espace de 5 ans seulement. Ils ont illustré la grande instabilité institutionnelle du club allemand qui peine à trouver une continuité. L’été dernier, quelques heures après le titre de Bundesliga, la direction a viré Oliver Kahn, directeur général, et Hasan Salihamidžić, directeur sportif après des désaccords. Et quand on sait que Zinédine Zidane aime travailler dans le calme et la sérénité, on se dit que le projet du Bayern Munich est un cadeau empoisonné. En plus de cela, au sein du club allemand, d’autres noms sont évoqués comme celui d’Hansi Flick ou même Ralf Rangnick. Preuve que ZZ ne fait pas l’unanimité et que cela pourrait créer des soucis dans le futur.

Un autre point semble clairement freiner Zidane : la barrière de la langue. L’ancien capitaine des Bleus accorde beaucoup d’importance à ce critère primordial selon lui pour s’épanouir pleinement dans son rôle de coach. Celui qui est souvent décrit pour être inspirant et doué pour les causeries, aura du mal à se faire comprendre en allemand, une langue qu’il ne maîtrise pas du tout. Autre point qui devrait le faire réfléchir, la situation de son emblématique adjoint David Bettoni qui l’a épaulé au Real Madrid. Ce dernier n’a pas caché son envie d’être désormais numéro un. Après plusieurs contacts en France, il s’est lancé dans cette nouvelle aventure de coach principal du côté de la Suisse et du FC Sion. Une aventure qui a tourné au vinaigre puisqu’il a été viré après des débuts catastrophiques (2 victoires en 10 rencontres). Sa situation est donc assez floue et pourrait faire réfléchir Zizou. Enfin, autre point non-négligeable… l’équipe de France. Didier Deschamps est à la tête des Bleus et s’apprête à disputer l’Euro. Et s’il est sous contrat jusqu’au Mondial 2026, DD n’a jamais caché qu’il pouvait revoir ses plans en cas de contre-performance cet été. Une élimination trop prématurée à l’Euro pourrait peut-être ouvrir la porte à un changement de sélectionneur. Et après avoir attendu aussi longtemps, ZZ s’en mordrait les doigts s’il venait à louper encore le poste car il a choisi le Bayern Munich…