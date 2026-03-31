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Eliminatoires CM - Europe

Bosnie - Italie : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Bilino Polje Zenica @Maxppp
Bosnie Italie

Ce mardi, c’est la finale des barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026 entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie. A domicile, les Zmajevi s’articulent dans un 4-4-2 avec Nikola Vasilj dans les cages derrière Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović et Sead Kolašinac. Le milieu de terrain est assuré par Ivan Bašić et Ivan Šunjić alors que les ailes sont occupées par Amar Memić et Esmir Bajraktarević. Devant, Edin Džeko est accompagné par Ermedin Demirović.

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De son côté, la Nazionale s’organise dans un 3-5-2 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni et Riccardo Calafiori en défense. Nicolo Barella, Manuel Locatelli et Sandro Tonali composent l’entrejeu tandis que Matteo Politano et Federico Dimarco officient comme pistons. En pointe, Moïse Kean est épaulé par Mateo Retegui.

Les compositions

Bosnie-Herzégovine :

Bosnie

4-4-2
Officielle

Italie :

Italie

3-5-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
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