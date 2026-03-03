West Ham : Nuno Espirito interdit Adama Traoré de salle de sport

Adama Traoré, l’ailier espagnol de 30 ans connu pour son physique impressionnant, a été formellement interdit de musculation par son entraîneur à West Ham, Nuno Espirito. Arrivé cet hiver en provenance de Fulham et sous contrat jusqu’en juin 2027, Traoré possède une musculature naturellement très développée, presque celle d’un bodybuildeur, ce qui incite son coach à le préserver. « Sa génétique est comme ça depuis quelque temps maintenant et il devrait éviter la salle. Je lui ai dit de ne pas aller à la salle de sport », a expliqué Nuno Espirito en conférence de presse, soulignant l’importance d’adapter le travail physique à chaque joueur.

Le Portugais a également précisé qu’Adama Traoré se concentrera uniquement sur des exercices de prévention et de mobilité, sans lever de charges lourdes. « Il fera du travail de prévention, mais il n’y sera pas pour soulever des poids. Par exemple, Airidas Golambeckis, notre jeune défenseur de 18 ans, passe des heures à la salle pour prendre du muscle. Nous avons besoin de lui faire prendre du poids, pas de Traoré », a ajouté Nuno Espirito Santo avec un brin d’humour, rappelant qu’il avait déjà dirigé Traoré à Wolverhampton entre 2018 et 2021. Cette décision vise à optimiser la performance de l’Espagnol tout en préservant sa condition physique naturelle. D’autant que Traoré est aussi connu pour sa vitesse sur l’aile droite.