Nasser al-KhelaÏfi demande à Aleksander Ceferin se rester à la tête de l’UEFA

Président de l’UEFA depuis 2016, le Slovène Aleksander Ceferin a fêté cette année ses dix ans à la tête de l’instance dirigeante du football européen. Mais alors qu’il semblait vouloir passer la main, le dirigeant de 58 ans a été invité par Nasser al-Khelaïfi à se présenter le 22 avril 2027 pour un nouveau mandat. À l’occasion de l’assemblée générale de l’EFC (association des clubs européens), son patron a publiquement fait sa demande à Ceferin.

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« Je ne peux pas parler de l’UEFA sans parler de son président. Aleksander, je sais que tu en as assez de mes appels et de mes messages quotidiens avec toutes nos demandes en tant que clubs. Je t’appelle plus que ta femme… Je dois te remercier pour ta patience, pour ton soutien aux clubs, pour ta défense de ce qui est le mieux pour le football, même lorsque ce n’est pas facile. Le football a besoin de grands leaders comme toi et, au nom des plus de 900 clubs de l’EFC, nous te demandons de te présenter à nouveau à la présidence l’année prochaine », a déclaré le président du PSG, dans des propos relayés par L’Équipe.