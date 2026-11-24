Gianni Infantino n’a jamais semblé aussi proche de rempiler à la tête de la FIFA. Alors que l’élection présidentielle est prévue le 18 mars 2027 à Rabat, le dirigeant italo-suisse dispose déjà d’un soutien considérable au sein des 211 fédérations membres. Après avoir obtenu l’appui unanime de l’Afrique et de ses 54 fédérations, puis celui des dix associations sud-américaines de la CONMEBOL, le patron du football mondial peut aussi compter sur une grande partie des voix caribéennes. Ces dernières pourraient lui apporter 25 soutiens supplémentaires, alors que l’Asie lui est également largement acquise. En face, Philippe Diallo, candidat soutenu par l’UEFA, peine à trouver des relais suffisamment puissants hors du continent européen. Même au sein de celui-ci, Infantino espère récupérer plusieurs voix. Selon les intentions de vote qui se dessinent, le président sortant dispose ainsi déjà d’une avance considérable, largement au-dessus des 106 voix nécessaires pour une majorité simple dans un duel à deux. Une situation qui le place en position de grand favori face au président de la Fédération française de football et au Japonais Kozo Tashima, même si la présence de trois candidats impose une majorité des deux tiers au premier tour.

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Cette fidélité d’une grande partie du football mondial s’explique par la politique menée par Infantino depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Le dirigeant a profondément modifié les rapports de force au sein de la FIFA, en donnant davantage de poids aux fédérations historiquement moins influentes, particulièrement en Afrique. Un rééquilibrage qui a permis au continent de bénéficier de davantage de moyens, de ressources et de visibilité sur la scène internationale. Les dotations accordées aux fédérations nationales vont ainsi passer d’un million de dollars sur quatre ans à 25 millions à partir de 2027. Une évolution considérable qui accompagne plusieurs réformes portées par le président sortant, avec une Coupe du monde masculine élargie à 48 nations, davantage de places pour les sélections africaines, une Coupe du Monde féminine passée à 32 équipes et une compétition U17 masculine organisée chaque année avec 48 participants. Le développement des académies FIFA, la construction de terrains de proximité et les programmes de détection des jeunes talents complètent ce dispositif. Le football africain a aussi gagné en exposition, avec le parcours historique du Maroc jusqu’en demi-finale du Mondial 2022 et une présence renforcée sur la scène internationale. Infantino a ainsi construit une relation politique solide avec de nombreuses fédérations qui voient dans son mandat une redistribution plus équitable des ressources et des opportunités. Autant d’arguments qui pourraient lui permettre de décrocher un nouveau mandat sans véritable suspense.