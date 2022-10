Tottenham - Francfort : les compositions officielles

La 4ème journée de Ligue des Champions continue ce soir. Les Spurs de Tottenham reçoivent l’Eintracht Francfort à Londres (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 21h00). Un groupe D toujours indécis dans lequel la deuxième place est à aller chercher. Pour l’instant ce sont les Anglais qui sont accrochés à cette seconde place grâce à leur meilleure différence de buts. Après un premier affrontement en Allemagne assez triste, voire insipide, les deux formations veulent faire mieux, et veulent surtout gagner.

Pour Antonio Conte, pas de révolution ni de changements particuliers en termes de composition. Seul Kulusevski manque encore à l’appel, toujours blessé. Pour le reste, c’est du classique. Lloris et Lenglet sont tous les deux titulaires, tout comme le trio d’attaque Kane, Son et Richarlison. Plusieurs joueurs sont absents du côté de Francfort en revanche. Toutefois, Oliver Glasner repart avec un 11 titulaire quasi-identique à celui du match de la semaine dernière face aux mêmes Spurs. Les deux Français N'Dicka et Kolo Muani débuteront tous les deux la rencontre.

Les compositions d’équipe :

Tottenham : Lloris (cap) - Romero, Dier, Lenglet - Emerson, Højbjerg, Bentancur, Sessegnon - Son, Kane, Richarlison

Francfort : Trapp - N'Dicka, Hasebe, Tuta - Jakić, Sow, Rode (cap), Lenz - Lindstrom, Kamada - Kolo Muani

