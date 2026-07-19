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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal a consolé Lionel Messi

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

C’est fait : l’Espagne s’est installée sur le toit du monde ce dimanche soir au terme d’une finale qu’elle a largement maîtrisée face à l’Argentine, parvenant à faire la différence durant les prolongations. Après avoir buté sur la défense de l’Albiceleste et un grand Dibu Martinez, la Roja a concrétisé sa domination grâce à Ferran Torres, devenu le héros de cette fin de match en inscrivant le but libérateur en seconde période des prolongations.

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Au coup de sifflet final, l’image marquante de la soirée a été celle de Lamine Yamal venant consoler Lionel Messi, abattu par la défaite. Ce moment de respect entre le jeune prodige espagnol et la légende argentine était particulièrement attendu, symbolisant une passation de pouvoir poignante entre deux générations formées sous les mêmes couleurs du FC Barcelone. Une image qui devrait rapidement faire le tour des réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
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