Atlético : Diego Simeone répond à la rumeur PSG

La débâcle du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Real Madrid a mis Mauricio Pochettino encore plus sur la sellette. L’Argentin ne semble pas non plus avoir une folle envie de poursuivre l’aventure dans la capitale française, donc un divorce est plus que probable en fin de saison.

La suite après cette publicité

Pour le remplacer, les Qatariens rêvent de Zinedine Zidane. Mais l’ex-coach de la Casa Blanca se fait désirer. Paris aurait donc d’autres pistes, dont une qui mènerait à Diego Simeone. Interrogé ce lundi en conférence de presse, l’entraîneur de l’Atlético n’a pas voulu commenter. « Je n’ai rien à dire », a-t-il sobrement déclaré dans des propos relayés par Marca.