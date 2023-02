FC Nantes - OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Début de la 21ème journée de Ligue 1. A partir de 19 heures, le FC Nantes reçoit l’OM (un match à suivre en direct sur notre site). Les Marseillais carburent à plein régime en ce moment avec huit matches sans défaite en L1. Troisièmes du championnat à cinq points du leader parisien, les hommes de Tudor veulent rester à hauteur et faire un résultat à la Beaujoire face à des Canaris qui restent sur six matches sans défaite en L1.

Pour cette rencontre, Tudor est toujours privé de Bailly, suspendu, et d’Harit, blessé. Vitinha, lui, n’est pas encore qualifié. Lopez fait son retour dans le but. Nuno Tavares est aligné piston droit alors que Kolasinac va jouer à gauche. Devant, Ünder et Malinoskyi sont en soutien de Sanchez. Guendouzi débute donc sur le banc, tout comme Clauss qui retrouve le groupe. De son côté, Antoine Kombouaré n’a pas trop le choix en défense. Pallois et Merlin sont blessés tandis que que Castelletto est suspendu. Joao Victor, arrivé en prêt lors du mercato, va faire ses grands débuts en L1 avec Girotto en défense centrale. Traoré revient à gauche de la défense. Devant, Delort débute sur le banc. C’est Ganago qui est aligné avec Mollet, Blas et Simon en soutien.

À lire

Suivez la rencontre Nantes-Olympique de Marseille en direct commenté

Les compositions officielles :

Nantes : Lafont – Centonze, Joao Victor, Girotto, Traoré – Sissoko, Chirivella – Mollet, Blas, Simon – Ganago.

La suite après cette publicité

OM : Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi – Nuno Tavares, Veretout, Rongier, Kolasinac – Malinoskyi, Under – Sanchez.