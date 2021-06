L'Athletic Bilbao présente son maillot extérieur pour la saison 2021-2022 !

Quelques jours après avoir dévoilé le nouveau maillot domicile de l'Athletic Bilbao, New Balance révèle aujourd'hui la nouvelle tunique qu'Iñaki Williams et ses coéquipiers porteront loin de San Mamés la saison prochaine.

Depuis son arrivée lors de la saison 2017-2018, la firme de Boston innove et dévoile des maillots s'éloignant de l'ADN du club présidé par Aitor Elizegi. Si l'équipementier américain est revenu sur du classique pour le maillot domicile de la saison prochaine, il montre aussi son originalité sur cette seconde tunique qui casse les codes historiques des Rouge et Blanc.

Si le bleu et le noir sont souvent revenus sur les maillots extérieur du club fondé en 1898, c'est le vert qui est en vogue ces dernières saisons et New Balance en remet une couche pour la saison prochaine en présentant une tunique vert menthe. Cette teinte apparaît pour la première fois sur un maillot de Bilbao, puisant son inspiration dans l'illumination verte de San Mamés dans la nuit. Une touche de noir se présente également au niveau du bout des manches, du col, des logos ainsi que des flocages alors que des chaussettes et un short du même coloris complètent cette nouvelle tenue.