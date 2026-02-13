Menu Rechercher
Coupe du Roi

Le Barça devrait déposer une réclamation contre l’arbitrage après la gifle face à l’Atlético

Atlético 4-0 Barcelone

La polémique autour de l’arbitrage de Juan Martínez Munuera lors du choc face à l’Atlético de Madrid hier (4-0), suscite une vive indignation au FC Barcelone. En effet, le club catalan envisage de déposer une réclamation auprès de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) comme l’évoque Mundo Deportivo. Dès la fin de la rencontre, l’entraîneur de la formation blaugrana, Hansi Flick (60 ans), a publiquement critiqué l’arbitre, estimant qu’un carton aurait dû être infligé dès les premières minutes à Giuliano Simeone pour une faute sur son latéral gauche, Alejandro Balde. Puis, les situations litigieuses se sont intensifiées avec l’annulation du but de Pau Cubarsí, après quasi sept minutes de vérification à la vidéo en seconde période.

Le Comité technique des arbitres a donc évoqué une erreur de détection des « squelettes » numériques, contraignant l’assistance vidéo à tracer manuellement les lignes de hors-jeu. Une explication jugée peu convaincante, et trop brouillon pour parfaitement établir la vérité alors que le score était de 4-0. Les dirigeants blaugranas ont évidemment protesté et cela va bien plus loin. Désormais, ils devraient officialiser leur réclamation dans les prochains jours. Le match retour à Barcelone (le 3 mars prochain) s’annonce déjà bouillant.

Coupe du Roi
Barcelone
Atlético
Hansi Flick
Alejandro Baldé

