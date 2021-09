Metz : Manuel Cabit ne renonce pas à sa carrière de footballeur

Victime d'un terrible accident de la route en novembre 2019, Manuel Cabit voyait sa carrière de footballeur basculer en un instant. Passager d'un véhicule conduit par l'un de ses coéquipiers, il avait perdu l'usage de ses membres inférieurs lors de cet accident intervenu sur l'autoroute A4. Sous contrat avec le FC Metz jusqu'en juin 2022, le Martiniquais de 28 ans poursuit actuellement sa rééducation à Paris. Dans un entretien accordé au Républicain Lorrain, le latéral gauche des Grenats s'est d'ailleurs confié sur son état de forme actuel et ses ambitions futures.

«Je vais très bien, je progresse de jour en jour. C'est vrai que c'est long, que ce n'est pas facile tous les jours, mais je me bats et je ne lâche rien. Comme je l'ai dit, j'ai des améliorations donc j'ai espoir de remarcher. Et pourquoi pas, c'est mon côté un peu fou, de reprendre le foot. J'ai ça dans un coin de ma tête. J'y crois et je travaille pour (...) Je suis toujours footballeur de Metz.»