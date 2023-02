Gerard Piqué n’a pas félicité Lionel Messi pour sa Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Bien qu’il ait désormais pris sa retraite de footballeur, Gerard Piqué reste omniprésent dans la sphère publique. L’ancien international espagnol, qui a récemment fait parler de lui pour sa rupture avec la chanteuse colombienne Shakira ou encore son projet de King’s League, s’est exprimé à cœur ouvert dans une interview accordée au Tiktokeur anglais, John Nellis. Il a notamment révélé ne pas avoir félicité Lionel Messi après sa Coupe du Monde remportée avec l’Argentine, le 18 décembre dernier.

«Non, honnêtement non (il n’a pas félicité Lionel Messi NDLR). Mes derniers mois ont été très durs et j’avais besoin de déconnecter. Je n’ai vu aucun sport et je n’ai même pas vu de matchs de Coupe du monde, seulement la finale et pas entièrement», a avoué l’ancien joueur du Barça, qui a évolué sous les mêmes couleurs que l’Argentin entre 2008 et 2020. Mais aucune hostilité entre les deux amis : Piqué en a profité pour rappeler que la Pulga était bien selon lui «le meilleur de l’histoire».

À lire

Lionel Scaloni va prolonger avec l’Argentine