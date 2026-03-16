Zinedine Zidane a passé la journée avec l’OM

L’Olympique de Marseille a partagé, sur ses réseaux sociaux, un moment particulier avec Zinédine Zidane. Trois jours après la victoire contre l’AJ Auxerre (1-0), les joueurs marseillais ont participé à une après-midi padel organisée au complexe Z5 Padel. L’ancien champion du monde 1998, présent en tenue de ville, a accompagné le groupe lors de cette activité organisée en marge de la reprise de l’entraînement.

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Cette initiative s’inscrit dans le travail de cohésion mené par l’entraîneur Habib Beye avec son effectif depuis sa prise de fonction. A noter que l’OM prépare deux rencontres importantes dans la course à l’Europe, avec la réception de Lille puis un déplacement chez l’AS Monaco, alors que le club vise une qualification pour la Ligue des Champions.