Grosse échauffourée entre les supporters rennais et lillois

Une violente rixe a éclaté samedi soir à proximité du Roazhon Park entre environ 200 supporters du Stade Rennais et du LOSC, alors que les deux équipes croiseront le fer ce dimanche soir, lors de 26e journée de Ligue 1. Selon la préfecture d’Ille-et-Vilaine, les affrontements ont nécessité l’intervention rapide des forces de l’ordre, qui ont dispersé les groupes à l’aide de gaz lacrymogène afin de rétablir le calme dans le secteur du stade.

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Au cours de ces violences, une personne a été blessée et souffrirait d’un traumatisme crânien, selon les premières informations rapportées par l’AFP et relayées par Le Figaro. Les autorités ont indiqué qu’un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place pour encadrer la rencontre prévue dimanche soir entre le club breton et le club nordiste afin d’éviter tout nouvel incident entre supporters avant le coup d’envoi du choc ce soir.