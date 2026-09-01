Torino : Rafik Belghali prêté par l’Hellas
Le Torino tient une nouvelle recrue sur le côté droit de sa défense. Après avoir cédé Marcus Pedersen à l’Olympiakos, le club piémontais a bouclé l’arrivée de Rafik Belghali en provenance de l’Hellas Vérone. L’international algérien, également détenteur d’un passeport belge, rejoint les Granata à titre définitif et s’est engagé avec sa nouvelle équipe.
Benvenuto, Rafik 🐂 pic.twitter.com/1JtMnSuFBJ— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 1, 2026
Dans le même secteur, le Torino va également accueillir Nathan Patterson en provenance d’Everton. Le latéral droit écossais de 25 ans est déjà arrivé en Italie pour passer sa visite médicale et signer un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2029. Le transfert sera définitif, avec une clause de 30 % sur une future revente au bénéfice du club anglais.
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