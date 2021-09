PSG : Georginio Wijnaldum lance un avertissement à ses coéquipiers

Le Paris Saint-Germain possède-t-il la meilleure équipe de toute son histoire ? Le débat est lancé depuis un petit moment déjà et il y a fort à parier que les dirigeants franciliens actuels en soient convaincus. Capable d’aligner une équipe avec Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé en attaque, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum au milieu, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos en défense, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma aux cages le PSG impressionne.

La suite après cette publicité

Cette saison, les Rouge-et-Bleu ont réalisé un mercato estival XXL avec un objectif très clair : soulever enfin la Ligue des Champions. Une obsession ancrée au sein du club depuis l’arrivée de QSI en 2011. Mais empiler les noms clinquants n’est pas toujours synonyme de recette du succès. Et ça, Georginio Wijnaldum (30 ans) l’a bien compris. Interrogé par L’Équipe sur la quête du Graal de son nouveau club, le milieu hollandais, qui a remporté le trophée en 2019, a fait le parallèle avec Liverpool.

Wijnaldum veut un collectif en or

« Cela me fait penser à la situation de Liverpool avec la Premier League. Le club n'avait jamais remporté le Championnat depuis qu'il s'appelle Premier League et cela devenait une obsession. J'ai l'impression que c'est pareil ici. Mais il ne faut pas négliger pour autant les autres compétitions. » Un premier message clair envoyé à certains qui penseraient privilégier la coupe aux grandes oreilles au détriment d’une Ligue 1 souvent jugée comme trop petite pour le PSG. Enfin, Wijnaldum a tenu à rappeler que la différence se fait souvent en Ligue des Champions par le collectif.

« Ce n'est pas parce qu'on a un tel effectif qu'on va automatiquement remporter la C1. Même avec tous ces grands joueurs, on va devoir former et se comporter en équipe. Quand on regarde le palmarès, ce n'est pas toujours l'équipe avec les meilleures individualités qui l'emporte. Il faut jouer en équipe. Quand on l'a gagnée avec Liverpool (en 2019), on avait affronté le PSG et le Barça, et ils avaient vraiment de très belles équipes. Mais on avait un collectif supérieur et c'est ce qui a fait la différence. On a des joueurs incroyables, mais on doit devenir une équipe incroyable. » À bon entendeur…