Real Madrid : nouvelle grosse tuile pour Dani Carvajal

Nouvelle tuile pour le Real Madrid. Dani Carvajal a été contraint de quitter le groupe après la confirmation d’une blessure au pied droit. Les examens médicaux ont révélé une fissure de la phalange distale du cinquième orteil, comme indiqué dans le communiqué du club madrilène. Une absence estimée à environ deux semaines est évoquée en interne, ce qui le privera notamment de plusieurs rendez-vous importants en Liga face à l’Espanyol, le FC Barcelone et Oviedo, avec une possible prolongation de son indisponibilité jusqu’au déplacement à Séville selon AS.

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Dans ce contexte, le latéral espagnol voit une nouvelle fois sa saison perturbée par les pépins physiques, lui qui n’a disputé qu’un temps de jeu limité cette année (885 minutes). Cette blessure intervient également à un moment charnière, alors que son avenir à Madrid reste incertain, son contrat arrivant à échéance sans prolongation actée pour l’instant. Sportivement, ce coup d’arrêt compromet aussi sérieusement ses chances de postuler à une place pour la prochaine Coupe du Monde avec l’Espagne, d’autant que son temps de jeu sous les ordres d’Arbeloa n’avait déjà pas joué en sa faveur ces derniers mois.