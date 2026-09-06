Ligue 1 : Strasbourg écrase Troyes et enchaîne une deuxième victoire

Strasbourg confirme son rebond en s’imposant largement sur la pelouse de Troyes (5-1) lors de la 3e journée de Ligue 1. Pourtant, le promu, invaincu jusque-là avec quatre points, avait parfaitement débuté la rencontre grâce à Antoine Mille. À l’origine de l’action, le Troyen a conclu un centre parfaitement ajusté d’Ouzenadji pour ouvrir le score dès la 9e minute. Mais le Racing a complètement renversé la situation avant la pause. À la 40e, Gessime Yassine a trouvé Jacobo Ortega d’un centre à ras de terre entre deux défenseurs et la recrue arrivée du Real Madrid n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but pour inscrire son premier but en Ligue 1.

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Deux minutes plus tard, Diogo Souza a, lui aussi, débloqué son compteur dans le Championnat : après une première tentative repoussée par le gardien, il a parfaitement suivi pour donner l’avantage aux Alsaciens (2-1). Une domination strasbourgeoise qui s’est poursuivie au retour des vestiaires. Après une récupération haute et une succession de passes courtes, Ortega s’est cette fois transformé en passeur en servant en pivot Reyna, dont la frappe à l’entrée de la surface a permis au Racing de faire le break à la 57e minute.

Strasbourg a corsé l’addition en fin de match

Strasbourg a ensuite multiplié les occasions face à des Troyens volontaires mais trop imprécis dans le dernier geste pour réellement inquiéter un bloc alsacien bien en place. Yassine est passé tout près d’inscrire l’un des buts du week-end après avoir éliminé plusieurs adversaires dans la surface, notamment grâce à un superbe petit pont, mais son enroulé a frôlé le poteau opposé (68e). Conrad Harder a, lui aussi, manqué l’occasion d’alourdir le score en ouvrant trop son pied lors d’un face-à-face avec Beach (82e). Le Racing a finalement été récompensé en fin de rencontre par Amo-Ameyaw. Repositionné sur le côté droit, l’attaquant a provoqué son adversaire avant de revenir sur son pied gauche et de placer une frappe à ras de terre dans le petit filet opposé (85e).

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Deux minutes plus tard, il a profité d’une mauvaise relance du gardien troyen, éliminé trois défenseurs dans la surface puis envoyé une frappe en pleine lucarne pour s’offrir un doublé express. Harder vient alourdir le score dans le temps additionnel et sceller le succès strasbourgeois (6-1). En toute fin de rencontre, Jérémy Le Douaron, recruté en fin de mercato, a réduit la marque pour le club aubois. Avec cette lourde défaite, Troyes reste à quatre points et occupe la 9e place avant de se déplacer à Lille dimanche prochain. Strasbourg enchaîne une deuxième victoire, grimpe à la 4e place avec six points et recevra samedi prochain l’AS Monaco, seule équipe encore invaincue en tête du Championnat.